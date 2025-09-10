18:35, 10 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга қарийб 270 минг дона кондиционер импорт қилинган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-июль ойларида хориждан қиймати 60 млн АҚШ долларига тенг бўлган қарийб 270 минг дона кондиционер импорт қилинган.
Ўзбекистонга 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп кондиционер етказиб берган давлатлар:
- Хитой – 259,9 минг дона;
- Қозоғистон – 4,4 минг дона;
- Туркия – 3,5 минг дона;
- Италия – 564 дона;
- Корея Республикаси – 371 дона;
- Бошқа давлатлар – 1,2 минг дона.
