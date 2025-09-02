OZ
    Ўзбекистонга Франциядан туристлар оқими 25,2 % га ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 15,2 минг нафар Франция фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,1 минг нафарга ёки 25,2 % га ошган.

    Жорий йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга ташриф буюрган Франция фуқаролари сони сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:

    • саёҳат– 13 855 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 703 нафар;
    • хизмат юзасидан– 591 нафар;
    • ўқиш – 43 нафар;
    • тижорат – 17 нафар.

    Марказий Осиё хабарлари Франция Туризм Ўзбекистон
