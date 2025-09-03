Ўзбекистонга энг кўп туристлар қаердан келгани маълум қилинди
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.
Жорий йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга саёҳат мақсадида келган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:
Россиядан — 194,3 минг нафар;
Туркманистондан — 147,8 минг нафар;
Қозоғистондан — 102,9 минг нафар;
Қирғиз Республикасидан — 82,1 минг нафар;
Хитойдан — 60,8 минг нафар;
Тожикистондан — 60,5 минг нафар;
Туркиядан — 36 минг нафар;
Ҳиндистондан — 24,9 минг нафар;
Италиядан — 20,6 минг нафар;
Жанубий Кореядан — 18,7 минг нафар;
Германиядан — 17,3 минг нафар;
АҚШдан — 15,5 минг нафар;
Бошқа давлатлардан — 168,5 минг нафар.