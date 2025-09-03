OZ
    Ўзбекистонга энг кўп туристлар қаердан келгани маълум қилинди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида жами 949,9 минг нафар чет эл фуқаролари саёҳат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туризм
    Фото: Pixabay.com

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 319,3 минг нафарга ёки 50,6 % га ошган.

    Жорий йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга саёҳат мақсадида келган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    Россиядан — 194,3 минг нафар;

    Туркманистондан — 147,8 минг нафар;

    Қозоғистондан — 102,9 минг нафар;

    Қирғиз Республикасидан — 82,1 минг нафар;

    Хитойдан — 60,8 минг нафар;

    Тожикистондан — 60,5 минг нафар;

    Туркиядан — 36 минг нафар;

    Ҳиндистондан — 24,9 минг нафар;

    Италиядан — 20,6 минг нафар;

    Жанубий Кореядан — 18,7 минг нафар;

    Германиядан — 17,3 минг нафар;

    АҚШдан — 15,5 минг нафар;

    Бошқа давлатлардан — 168,5 минг нафар.

