Ўзбекистонга энг кўп қайси маҳсулотлар импорт қилинмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистоннинг импорти ҳажми 12,2 млрд АҚШ долларини ташкил этган.
Импорт таркиби қуйидагича:
- Машиналар ва транспорт асбоб-ускуналари — 4,1 млрд АҚШ доллари (+29,9 %)
- Саноат товарлари — 1,7 млрд АҚШ доллари (+14,2 %)
- Кимёвий воситалар ва шунга ўхшаш маҳсулотлар — 1,5 млрд АҚШ доллари (+21,5 %)
- Озиқ-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар — 1,4 млрд АҚШ доллари (+45,9 %)
- Хизматлар — 1,2 млрд АҚШ доллари (+17,9 %)
- Минерал ёқилғи, мойлаш материаллари ва шунга ўхшаш материаллар — 1,2 млрд АҚШ доллари (+64,4 %)
- Турли хил тайёр буюмлар — 441,8 млн АҚШ доллари (+43,7 %)
- Ноозиқ-овқат хомашёси, ёқилғидан ташқари — 288,9 млн АҚШ доллари (+28,7 %)
- Ҳайвон ва ўсимликлар мойлари, ёғлар ва мумлар — 158,1 млн АҚШ доллари (+46,0 %)
- Ичимликлар ва тамаки — 71,3 млн АҚШ доллари (+42,6 %)
- Бошқа товарлар — 177,9 млн АҚШ доллари (+ 2,3 баробар)
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистонга 28 та хорижий давлатдан қиймати 1,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 115,3 минг жуфт пойабзал импорт қилинган.