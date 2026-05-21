    Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан кўчиб келишмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонга хорижий давлатлардан 721 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб келган.

    Хориждан доимий яшаш учун кўчиб келганларнинг асосий қисми қуйидаги давлатлар ҳиссасига тўғри келган:

    • Россия — 34,1 %;
    • Қозоғистон — 19,7 %;
    • Тожикистон Республикаси — 12,2 %;
    • Қирғиз Республикаси — 4,9 %;
    • Туркманистон — 3,7 %;
    • Бошқа давлатлар — 25,4 %.

    Ҳудудлар кесимида хориждан кўчиб келганлар сони:

    • Тошкент шаҳрига — 454 нафар
    • Тошкент вилоятига — 126 нафар
    • Қорақалпоғистон Республикасига — 56 нафар
    • Самарқанд вилоятига — 14 нафар
    • Фарғона вилоятига — 11 нафар
    • Хоразм вилоятига — 11 нафар
    • Сирдарё вилоятига — 10 нафар
    • Навоий вилоятига — 9 нафар
    • Бухоро вилоятига — 8 нафар
    • Андижон вилоятига — 6 нафар
    • Жиззах вилоятига — 5 нафар
    • Наманган вилоятига — 5 нафар
    • Сурхондарё вилоятига — 5 нафар
    • Қашқадарё вилоятига — 1 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аёлга 1 015 нафар эркак тўғри келган.

    Бекабат Узаков
