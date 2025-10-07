OZ
    Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан қариндошларини йўқлаш учун ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–август ойларида жами қарийб 5,2 млн нафар хориж фуқаролари қариндошларини йўқлаш учун Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туризм
    Фото: Pixabay.com

    "Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,2 млн нафарга ёки 28,9 % га ошган", - дейилади хабарда.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп қариндошларини йўқлаш учун келган ТОП-15 давлат фуқаролари:

    Қирғиз Республикаси – 1,8 млн нафар;

    Қозоғистон – 1,5 млн нафар;

    Тожикистон – 1,4 млн нафар;

    Россия – 353,7 минг нафар;

    Туркия – 30 минг нафар;

    Туркманистон – 15,8 минг нафар;

    Хитой – 4,4 минг нафар;

    Озарбайжон – 4,1 минг нафар;

    Украина – 3,7 минг нафар;

    Беларусь – 3,4 минг нафар;

    Корея Республикаси – 3,3 минг нафар;

    Германия – 2,7 минг нафар;

    Исроил – 2,1 минг нафар;

    АҚШ – 1,9 минг нафар;

    Буюк Британия – 1,4 минг нафар;

    Бошқа давлатлар – 14,5 минг нафар.

     

    Ляззат Сейданова
