KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистондан кўчиб кетганларнинг 83,0 фоизи Қозоғистонни танлаган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистондан хорижий мамлакатларга 5 422 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб кетган.

    Ўзбекистондан кўчиб кетганларнинг 83,0 фоизи Қозоғистонни танлаган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 129 кишига ёки 2,3 фоизга камайган.

    Хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганларнинг асосий қисми қуйидаги давлатлар ҳиссасига тўғри келган:

    • Қозоғистон Республикаси — 83,0 %;
    • Россия Федерацияси — 14,1 %;
    • Корея Республикаси — 0,8 %;
    • Қирғиз Республикаси — 0,6 %;
    • бошқа давлатлар — 1,5 %.

    Ҳудудлар кесимида хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганлар сони:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 1 899 нафар;
    • Тошкент вилояти — 1 431 нафар;
    • Навоий вилояти — 1 203 нафар;
    • Тошкент шаҳри — 492 нафар;
    • Хоразм вилояти — 79 нафар;
    • Бухоро вилояти — 59 нафар;
    • Жиззах вилояти — 50 нафар;
    • Самарқанд вилояти — 48 нафар;
    • Сирдарё вилояти — 39 нафар;
    • Наманган вилояти — 37 нафар;
    • Фарғона вилояти — 28 нафар;
    • Андижон вилояти — 27 нафар;
    • Қашқадарё вилояти — 21 нафар;
    • Сурхондарё вилояти — 9 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг 1 июль ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 85,8 киши тўғри келган.

    Марказий Осиё хабарлари Қозоғистон Миграция Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф