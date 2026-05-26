    Ўзбекистондан хорижга кўчиб кетганлар сони камайди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–март ойларида Ўзбекистондан хорижий мамлакатларга 2 277 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб кетган.

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,1 фоизга камайган.

    Хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганларнинг асосий қисми қуйидаги давлатлар ҳиссасига тўғри келган:

    • Қозоғистон Республикаси — 80,6 %;
    • Россия Федерацияси — 16,4 %;
    • Жанубий Корея — 0,8 %;
    • Қирғиз Республикаси — 0,7 %;
    • бошқа давлатлар — 1,5 %.

    Ҳудудлар кесимида хорижга доимий яшаш учун кўчиб кетганлар сони:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 727 нафар
    • Тошкент вилояти — 637 нафар
    • Навоий вилояти — 511 нафар
    • Тошкент шаҳри — 243 нафар
    • Бухоро вилояти — 29 нафар
    • Хоразм вилояти — 22 нафар
    • Сирдарё вилояти — 19 нафар
    • Андижон вилояти — 18 нафар
    • Наманган вилояти — 18 нафар
    • Жиззах вилояти — 17 нафар
    • Самарқанд вилояти — 15 нафар
    • Фарғона вилояти — 13 нафар
    • Қашқадарё вилояти — 5 нафар
    • Сурхондарё вилояти — 3 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонга хорижий давлатлардан 721 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб келган.

     

    Бекабат Узаков
    Муаллиф