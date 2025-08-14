OZ
    11:09, 14 Август 2025

    Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар сони 16,4 % га ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 16 609 та корхона фаолият юритмоқда.

    инвестиция
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 4 094 таси қўшма ва 12 515 таси хорижий корхоналардир.

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан солиштирганда 16,4 фоизга ошган.

    Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар сони давлатлар кесимида қуйидагича:

    • Хитой – 4 250 та
    • Россия – 3 093 та
    • Туркия – 1 982 та
    • Қозоғистон – 1 149 та
    • Жанубий Корея – 671 та
    • Афғонистон – 622 та
    • БАА – 369 та
    • Ҳиндистон – 332 та
    • АҚШ – 322 та

