KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда йил бошидан буён 2,3 мингга яқин ЙТҲ қайд этилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда 2 286 та йўл-транспорт ҳодисаси қайд этилган.

    Ўзбекистонда йил бошидан буён 2,3 мингга яқин ЙТҲ қайд этилди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    ЙТҲлар оқибатида жабрланганлар сони 3 306 нафарни ташкил этди.

    Ҳудудлар кесимида:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 114 та;
    • Андижон вилояти — 160 та;
    • Бухоро вилояти — 48 та;
    • Жиззах вилояти — 75 та;
    • Қашқадарё вилояти — 135 та;
    • Навоий вилояти — 83 та;
    • Наманган вилояти — 196 та;
    • Самарқанд вилояти — 311 та;
    • Сурхондарё вилояти — 120 та;
    • Сирдарё вилояти — 50 та;
    • Тошкент вилояти — 271 та;
    • Фарғона вилояти — 218 та;
    • Хоразм вилояти — 85 та;
    • Тошкент шаҳри — 420 та.

    Энг кўп йўл-транспорт ҳодисаси Тошкент шаҳрида — 420 та, энг ками эса Бухоро вилоятида — 48 та қайд этилган.

    Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ёшлар сони (14-30 ёш) 9 718 877 нафарни ташкил этган.

    Марказий Осиё хабарлари ЙТҲ Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф