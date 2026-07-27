Ўзбекистонда йил бошидан буён 2,3 мингга яқин ЙТҲ қайд этилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда 2 286 та йўл-транспорт ҳодисаси қайд этилган.
ЙТҲлар оқибатида жабрланганлар сони 3 306 нафарни ташкил этди.
Ҳудудлар кесимида:
- Қорақалпоғистон Республикаси — 114 та;
- Андижон вилояти — 160 та;
- Бухоро вилояти — 48 та;
- Жиззах вилояти — 75 та;
- Қашқадарё вилояти — 135 та;
- Навоий вилояти — 83 та;
- Наманган вилояти — 196 та;
- Самарқанд вилояти — 311 та;
- Сурхондарё вилояти — 120 та;
- Сирдарё вилояти — 50 та;
- Тошкент вилояти — 271 та;
- Фарғона вилояти — 218 та;
- Хоразм вилояти — 85 та;
- Тошкент шаҳри — 420 та.
Энг кўп йўл-транспорт ҳодисаси Тошкент шаҳрида — 420 та, энг ками эса Бухоро вилоятида — 48 та қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ёшлар сони (14-30 ёш) 9 718 877 нафарни ташкил этган.