KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда ярим йилда 92,3 мингта никоҳ қайд этилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-июнь ойларида ФҲДЁ органларида 92,3 мингта никоҳ қайд этилган.

    никоҳ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Никоҳларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Самарқанд вилояти — 10 150 та;
    • Фарғона вилояти — 9 787 та;
    • Қашқадарё вилояти — 9 597 та;
    • Тошкент шаҳри — 9 459 та;
    • Андижон вилояти — 7 660 та;
    • Сурхондарё вилояти — 7 552 та;
    • Тошкент вилояти — 6 933 та;
    • Наманган вилояти — 6 458 та;
    • Хоразм вилояти — 5 881 та;
    • Бухоро вилояти — 5 564 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 4 982 та;
    • Жиззах вилояти — 3 546 та;
    • Навоий вилояти — 2 435 та;
    • Сирдарё вилояти — 2 310 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-март ойларида ФҲДЁ органларида 42,3 мингта никоҳ қайд этилган.

    Марказий Осиё хабарлари Никоҳ Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф