    17:20, 26 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда ярим йилда 68 та янги мактаб қурилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда ишга туширилган мактаблар сони 68 тани ташкил этди.

    мактаб
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг 34 таси қишлоқ жойларга тўғри келади.

    Ҳудудлар бўйича янги мактаблар сони қуйидагича:

    — Андижон вилояти – 35 та;

    — Бухоро вилояти – 19 та;

    — Хоразм вилояти – 7 та;

    — Наманган вилояти – 6 та;

    — Қорақалпоғистон Респ. – 1 та.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда бу йил 700 мингдан зиёд бола биринчи марта мактабга бориши ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Рреспубликаси бўйича ёшлар (14-30 ёш) сони 9 630 556 кишини ёки жами аҳолининг 25,7 фоизини ташкил этган.

