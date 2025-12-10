OZ
    Ўзбекистонда уй хўжаликларининг 88,1 фоизи хусусий ҳовлиларда яшайди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика кўмитасининг 2025 йил январь-сентябрь ойларидаги уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда уй хўжаликларининг 88,1 фоизи алоҳида уй (хусусий ҳовли)да истиқомат қилади.

    ҳовли
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уй хўжаликларининг уй-жой турлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    •  алоҳида уй (хусусий ҳовли) – 88,1 %;
    •  кўп квартирали уйлар – 11,7 %;
    •  бошқа турдаги уй-жойлар – 0,2 %.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли 4 725,9 мингта автотранспорт воситалари рўйхатга олинган.

    Шунингдек, Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларида 5 100 та талаба ўрни фойдаланишга топширилган.

    Ўзбекистонда молиявий технологиялар соҳасидаги стартапларга 1 млрд доллар миқдорида хорижий инвестиция жалб қилинади.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 10 минг аҳолига 28,6 нафар шифокор тўғри келади.

