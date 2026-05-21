Ўзбекистонда ўғил болалар кўпроқ туғилмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Шундан:
- ўғил болалар – 98,5 минг (51,5 %);
- қиз болалар – 92,6 минг (48,5 %).
- шаҳар жойларда – 93,7 минг (49,1 %)
- қишлоқ жойларда – 97,4 мингта (50,9 %) туғилиш қайд этилган.
Мазкур даврда ҳар минг аҳолига нисбатан туғилиш коэффициенти 20,2 промиллени ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аёлга 1 015 нафар эркак тўғри келган.