09:08, 24 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида жами 2 109 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 487 таси қўшма ва 1 622 таси хорижий корхоналардир.
Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 1 292 та
- Тошкент вилояти – 288 та
- Самарқанд вилояти – 111 та
- Фарғона вилояти – 70 та
- Андижон вилояти – 57 та
- Жиззах вилояти – 55 та
- Бухоро вилояти – 44 та
- Наманган вилояти – 42 та
- Хоразм вилояти – 31 та
- Навоий вилояти – 30 та
- Сурхондарё вилояти – 30 та
- Сирдарё вилояти – 22 та
- Қашқадарё вилояти – 19 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 18 та
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 900 та корхоналар фаолият юритмоқда.