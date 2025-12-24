OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида жами 2 109 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 487 таси қўшма ва 1 622 таси хорижий корхоналардир.

    Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 1 292 та
    • Тошкент вилояти – 288 та
    • Самарқанд вилояти – 111 та
    • Фарғона вилояти – 70 та
    • Андижон вилояти – 57 та
    • Жиззах вилояти – 55 та
    • Бухоро вилояти – 44 та
    • Наманган вилояти – 42 та
    • Хоразм вилояти – 31 та
    • Навоий вилояти – 30 та
    • Сурхондарё вилояти – 30 та
    • Сирдарё вилояти – 22 та
    • Қашқадарё вилояти – 19 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 18 та

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 900 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Туркия Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!