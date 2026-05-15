    Ўзбекистонда техникумлар сони 712 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошига Ўзбекистонда фаолият юритаётган техникумлар сони 712 тани ташкил этган.

    Ҳудудлар кесимида техникумлар сони қуйидагича:

    • Қашқадарё вилояти — 71 та
    • Самарқанд вилояти — 70 та
    • Андижон вилояти — 69 та
    • Фарғона вилояти — 66 та
    • Сурхондарё вилояти — 57 та
    • Тошкент вилояти — 57 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 53 та
    • Наманган вилояти — 53 та
    • Бухоро вилояти — 47 та
    • Хоразм вилояти — 43 та
    • Тошкент шаҳри — 37 та
    • Жиззах вилояти — 36 та
    • Навоий вилояти — 27 та
    • Сирдарё вилояти — 26 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошига Ўзбекистонда фаолият юритаётган нодавлат умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 551 тани ташкил этган.

    Бекабат Узаков
