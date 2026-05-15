Ўзбекистонда техникумлар сони 712 тага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошига Ўзбекистонда фаолият юритаётган техникумлар сони 712 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида техникумлар сони қуйидагича:
- Қашқадарё вилояти — 71 та
- Самарқанд вилояти — 70 та
- Андижон вилояти — 69 та
- Фарғона вилояти — 66 та
- Сурхондарё вилояти — 57 та
- Тошкент вилояти — 57 та
- Қорақалпоғистон Республикаси — 53 та
- Наманган вилояти — 53 та
- Бухоро вилояти — 47 та
- Хоразм вилояти — 43 та
- Тошкент шаҳри — 37 та
- Жиззах вилояти — 36 та
- Навоий вилояти — 27 та
- Сирдарё вилояти — 26 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошига Ўзбекистонда фаолият юритаётган нодавлат умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 551 тани ташкил этган.