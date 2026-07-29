KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда таълим соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари сони 9 мингтага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда таълим соҳасида 9 060 та тадбиркорлик субъектлари фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда таълим соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари сони 9 мингтага етди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 2,5 мингтага ёки 38,6 фоизга ошган.

    Мазкур кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича (1 июль ҳолатига):

    • 2022 йил – 6 594 та;
    • 2023 йил – 6 267 та;
    • 2024 йил – 6 312 та;
    • 2025 йил – 6 535 та;
    • 2026 йил – 9 060 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида хорижий инвестициялар иштирокида 234 та корхона фаолият юритмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Таълим Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф