KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш соҳасида қайси давлатлар корхона очган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида хорижий инвестициялар иштирокида 234 та корхона фаолият юритмоқда.

    соғлиқни сақлаш
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мамлакатлар кесимида корхоналар сони қуйидагича:

    • Туркия — 36 та;
    • Россия — 34 та;
    • Хитой — 25 та;
    • Ҳиндистон — 25 та;
    • Жанубий Корея — 18 та;
    • Қозоғистон — 16 та;
    • Озарбайжон — 9 та;
    • АҚШ — 8 та;
    • Бирлашган Араб Амирликлари — 6 та;
    • Қирғизистон — 4 та;
    • Япония — 4 та;
    • бошқа давлатлар — 49 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 502 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Соғлиқни сақлаш Марказий Осиё хабарлари Марказий Осиё Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф