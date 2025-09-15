Ўзбекистонда саккиз ой ичида 3 мингга яқин бола турли жиноятлардан жабрланди
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори Мансурбек Оллоёровнинг маълум қилишича, 2025 йилнинг январь-август ойларида 2872 нафар вояга етмаган шахс турли жиноятлардан жабр кўрди, шундан 1225 нафари (42,7 фоиз) 12 ёшгача бўлган болалардир. Бу ҳақда Gazeta.uz хабар берди.
Таҳлилларга кўра, уларнинг 1475 нафари ижтимоий хавфи катта бўлмаган, 956 нафари унча оғир бўлмаган, 284 нафари оғир ва 157 нафари ўта оғир жиноятлардан жабрланган.
«Афсуски, болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари ортиб бормоқда. Жабрланувчилар кўпинча айбланади ёки жим туришга мажбур қилинади. Айнан мана шу сукут сақлаш маданиятига нисбатан зўравонликка қарши курашгандек қатъият билан курашишимиз зарур», — деди М. Оллоёров.
Унинг сўзларига кўра, агентликнинг ишонч телефонига келган мурожаатлар ўтган йилга нисбатан уч баробарга ошди ва бу кўрсаткич ўсишда давом этмоқда.
М. Оллоёровнинг маълум қилишича, интернет орқали содир этилган жиноятлар учун жавобгарлик кучайтирилмоқда ҳамда педагоглар ва тарбиячиларнинг болаларни ҳимоя қилиш бўйича ўз мажбуриятларини бажармагани учун жавобгарлиги белгиланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда мактабгача таълим ташкилотларида болалар учун 33 705 та қўшимча ўрин яратилди.