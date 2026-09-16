Ўзбекистонда пенсия ёши босқичма-босқич оширилади
ASTANA. Kazinform — Ўзбекистонда пенсия ёшини босқичма-босқич ошириш таклиф қилинди. Амалдаги тартибга кўра, эркаклар 60 ёшда, аёллар эса 55 ёшда пенсияга чиқса, янги таклифга кўра бу муддат эркаклар учун 63 ёшга, аёллар учун эса 58 ёшгача оширилади.
Ўзбекистоннинг Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Президент фармонининг тегишли лойиҳасини жамоатчилик муҳокамасига тақдим этди.
Ҳужжатга мувофиқ, пенсия ёшини 2028 йилдан бошлаб ҳар йили уч ойдан босқичма-босқич ошириш режалаштирилган. Натижада 2039 йилга келиб эркакларнинг пенсияга чиқиш ёши 63 ёшга, аёлларники эса 58 ёшга етказилади.
Таклиф этилаётган ўзгаришлар аҳолининг умр кўриш давомийлиги ортиб бораётганини ҳисобга олган ҳолда, фуқароларнинг пенсия тизимида иштирок этиш даври ва пенсия оладиган даври ўртасидаги мувозанатни таъминлашга қаратилган.
Пенсия ёшини ошириш даврида пенсия ёшига яқинлашган фуқароларга бир қатор кафолатлар бериш ҳам кўзда тутилмоқда. Жумладан, иш берувчиларга ходимни фақат унинг пенсия олдидан ёшига етгани сабабли ишдан бўшатиш ёки ишга қабул қилишдан бош тортиш тақиқланиши белгиланган.
Шунингдек, ишсиз деб топилган фуқароларнинг белгиланган муддатдан икки йил олдин пенсияга чиқиш ҳуқуқини сақлаб қолиш таклиф этиляпти.
Ер остида, зарарли ва оғир меҳнат шароитларида тўлиқ иш куни давомида меҳнат қиладиган фуқаролар учун амалдаги имтиёзлар сақлаб қолинади.
Мазкур ҳужжатнинг жамоатчилик муҳокамаси 30 сентябрга қадар давом этади.