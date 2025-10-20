OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:34, 20 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда пенсионерлар сони 4,2 млн нафардан ошди

    TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 октябрь ҳолатига мамлакат бўйича пенсия олувчиларнинг умумий сони 4 миллион 241,8 минг нафарни ташкил этди, деб ёзади ЎзА.

    пенсия ЕНПФ
    Фото: freepik

    Шулардан 3 миллион 514,1 минг нафар фуқаро ёшга доир пенсия, 482,1 минг нафари ногиронлик пенсияси, 245,6 минг нафари эса боқувчисини йўқотганлик пенсиясини олмоқда.

    Ҳудудлар кесимида энг кўп пенсия олувчилар Фарғона вилоятида — 500,8 минг нафар, Самарқанд вилоятида — 451,6 минг нафар ҳамда Андижон вилоятида — 399 минг нафар фуқарони ташкил этади.

    Энг кам пенсия олувчилар эса Сирдарё (108,9 минг нафар), Навоий (142,1 минг нафар) ва Жиззах (145,2 минг нафар) вилоятларида қайд этилган.

    Маълумот ўрнида айтиш жоиз, пенсия тизимида рақамлаштириш ва ҳисоб-китоб жараёнларини автоматлаштириш ишлари изчил давом этмоқда.

    Ўзбекистонда пенсионерлар сони 4 млн 200 минг нафардан ошди
    Фото: Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси

     

    Теглар:
    Статистика Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!