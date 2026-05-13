Ўзбекистонда паспортсиз 500 долларгача харид қилишга рухсат берилади
ASTANA. Kazinform – Ўзбекистонда паспортсиз нақд хорижий валютани сотиб олиш лимити 100 доллардан 500 долларгача оширилади. Янги қоидалар 9 августдан кучга киради, деб хабар беради gazeta.uz.
Gazeta.uz хабарига кўра, Ўзбекистонда шахсни тасдиқловчи ҳужжатсиз нақд ҳолда хорижий валютани сотиб олиш лимити беш бараварга оширилади. Марказий банк томонидан тайёрланган ҳужжат 8 майда давлат рўйхатидан ўтган ва 9 августдан кучга киради.
Янги қоидалар фуқароларга паспорт, шахсни тасдиқловчи ҳужжат ёки бошқа шахсни тасдиқловчи ҳужжатни тақдим этмасдан банклардан 500 долларгача бўлган хорижий валютани сотиб олиш имконини беради.
Таъкидланганидек, ҳозирда банклар 100 доллардан ортиқ хорижий валютани сотиб олаётган мижозларни мустақил равишда текширишлари шарт.
Мижозларни текшириш чоралари мижознинг шахсини аниқлаш ва тасдиқлашни, шунингдек, унинг номидан иш юритаётган шахснинг шахси ва ваколатларини текширишни ўз ичига олади. Банклар фойдали эгани аниқлаш, бизнес муносабатлари ёки битимининг мақсади ва моҳиятини текшириш ва мижозлар операцияларининг ўз профилига, шу жумладан, зарур бўлганда маблағ манбасига мувофиқлигини доимий равишда кузатиб боришлари шарт.
Gazeta.uz 2025 йилда Ўзбекистон фуқаролари сотиб олганидан кўра кўпроқ валюта сотганликларини эслатди. Фарқ 9,7 миллиард долларга (+44,2%) кўтарилди ва бозорда қўшимча валюта манбаига айланди.