OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:17, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда кутубхоналар ва улардан фойдаланувчилар сони қанча

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига 14 999 та кутубхона фаолият юритмоқда.

    кутубхона
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларда 85 млн нусхада китоб ва журналлар мавжуд.

    Фойдаланувчилар сони 12,8 млн кишини ташкил этган бўлиб, уларнинг 31,6 % ни 14 ёшгача бўлган болалар, 45,9 % ни 15-24 ёшдаги ўсмирлар ва 22,6 % ни 25 ёш ва ундан катта ёшдаги фуқаролар ташкил этди.

    Ҳудудлар кесимида кутубхоналар сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 934 та;
    • Андижон вилояти – 1 065 та;
    • Бухоро вилояти – 764 та;
    • Жиззах вилояти – 868 та;
    • Қашқадарё вилояти – 1 476 та;
    • Навоий вилояти – 489 та;
    • Наманган вилояти – 891 та;
    • Самарқанд вилояти – 1 863 та;
    • Сурхондарё вилояти – 1 159 та;
    • Сирдарё вилояти – 526 та;
    • Тошкент вилояти – 1 467 та;
    • Фарғона вилояти – 2 108 та;
    • Хоразм вилояти – 688 та;
    • Тошкент шаҳри – 701 та.

    Кутубхоналар сонига мамлакат ҳудудидаги барча таълим муассасалари кутубхоналари, маҳаллий ҳокимият органларига қарашли ахборот-ресурс марказлари, шунингдек, вазирлик, идора ва улар тасарруфидаги ташкилотларга қарашли барча ахборот-кутубхона марказлари киритилган.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ҳар 1000 та аҳолига 32 та тадбиркор тўғри келади.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Кутубхона Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!