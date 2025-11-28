Ўзбекистонда қайси турдаги маҳсулотлар энг кўп ишлаб чиқарилади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонда 865,8 трлн сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.
Ишлаб чиқарувчи саноат таркибида асосий йўналишлар улуши қуйидагича:
— озиқ-овқат, ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари — 19,3 %
— тўқимачилик маҳсулотлари, кийим-кечак, тери ва унга тегишли маҳсулотлар — 15,5 %
— машинасозлик ва металл буюмлар (компьютерлар, электрон ва оптик маҳсулотлар, электр ускуналар, автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим тиркамалар, бошқа транспорт воситалари, бошқа тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар, шунингдек уларни таъмирлаш ва ўрнатиш ишлари) — 18,6 %
— кимё маҳсулотлари, резина ва пластмасса буюмлари — 7,1 %
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 10 ойда 2,1 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилгани ҳақида хабар берган эдик.