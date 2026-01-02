OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:10, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 916 трлн сўмни ташкил этган.

    Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хизмат турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:

    • Молиявий хизматлар — 123,7 %
    • Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 122,6 %
    • Ижара хизматлари — 119 %
    • Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 115,3 %
    • Меъморчилик, муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 115,2 %
    • Транспорт хизматлари — 112,9 %
    • Савдо хизматлари — 113,3 %
    • Бошқа хизматлар — 113,1 %
    • Компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 112,8 %
    • Шахсий хизматлар — 112 %
    • Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 111,7 %
    • Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 109,3 %
    • Таълим соҳасидаги хизматлар — 108,8 %

    Эслатиб ўтамиз,  Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми қарийб 168,4 трлн сўмдан ошди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!