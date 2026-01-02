10:10, 02 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 916 трлн сўмни ташкил этган.
Хизмат турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:
- Молиявий хизматлар — 123,7 %
- Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 122,6 %
- Ижара хизматлари — 119 %
- Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 115,3 %
- Меъморчилик, муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 115,2 %
- Транспорт хизматлари — 112,9 %
- Савдо хизматлари — 113,3 %
- Бошқа хизматлар — 113,1 %
- Компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 112,8 %
- Шахсий хизматлар — 112 %
- Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 111,7 %
- Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 109,3 %
- Таълим соҳасидаги хизматлар — 108,8 %
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми қарийб 168,4 трлн сўмдан ошди.