    18:10, 06 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда қанча электромобиль рўйхатга олинган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистон Республикасида 73,6 мингта электромобиль рўйхатга олинган.

    электромобиль
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 590 дона
    • Андижон вилояти – 977 дона
    • Бухоро вилояти – 1 285 дона
    • Жиззах вилояти – 342 дона
    • Қашқадарё вилояти – 1 519 дона
    • Навоий вилояти – 1 043 дона
    • Наманган вилояти – 815 дона
    • Самарқанд вилояти – 2 075 дона
    • Сурхондарё вилояти – 203 дона
    • Сирдарё вилояти – 487 дона
    • Тошкент вилояти – 5 262 дона
    • Фарғона вилояти – 1 509 дона
    • Хоразм вилояти – 1 659 дона
    • Тошкент шаҳри – 55 826 дона

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 6 ойда 43,3 мингта янги корхоналар ташкил этилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Электромобиль Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
