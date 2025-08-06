18:10, 06 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қанча электромобиль рўйхатга олинган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистон Республикасида 73,6 мингта электромобиль рўйхатга олинган.
Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 590 дона
- Андижон вилояти – 977 дона
- Бухоро вилояти – 1 285 дона
- Жиззах вилояти – 342 дона
- Қашқадарё вилояти – 1 519 дона
- Навоий вилояти – 1 043 дона
- Наманган вилояти – 815 дона
- Самарқанд вилояти – 2 075 дона
- Сурхондарё вилояти – 203 дона
- Сирдарё вилояти – 487 дона
- Тошкент вилояти – 5 262 дона
- Фарғона вилояти – 1 509 дона
- Хоразм вилояти – 1 659 дона
- Тошкент шаҳри – 55 826 дона
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 6 ойда 43,3 мингта янги корхоналар ташкил этилгани ҳақида хабар берган эдик.