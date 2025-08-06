OZ
Тренд:
    08:30, 06 Август 2025

    Ўзбекистонда 6 ойда 43,3 мингта янги корхоналар ташкил этилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида янги ташкил этилган корхона ва ташкилотлар сони 43,3 мингтани ташкил этган.

    Ўзбекистонда 6 ойда 43,3 мингта янги корхоналар ташкил этилган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    1 июнь ҳолатига рўйхатдан ўтган корхона ва ташкилотлар сони 750,4 мингга етган.

    Рўйхатдан ўтган корхоналарнинг соҳалар кесимидаги сони қуйидагича:

    • савдо соҳасида - 245,3 мингта
    • ташиш ва сақлаш соҳасида – 26,3 мингта
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 16 мингта
    • яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 49,9 мингта
    • ахборот ва алоқа соҳасида – 17,4 мингта
    • саноат соҳасида –113,4 мингта

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
