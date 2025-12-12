OZ
    Ўзбекистонда қанча электромобиль рўйхатга олинган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда 86,1 мингта электромобиль рўйхатга олинган.

    электромобиль
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 699 дона;
    • Андижон вилояти– 1 126 дона;
    • Бухоро вилояти – 1 439 дона;
    • Жиззах вилояти – 376 дона;
    • Қашқадарё вилояти – 1 876 дона;
    • Навоий вилояти – 1 250 дона;
    • Наманган вилояти – 952 дона;
    • Самарқанд вилояти – 2 851 дона;
    • Сурхондарё вилояти – 212 дона;
    • Сирдарё вилояти – 597 дона;
    • Тошкент вилояти – 6 355 дона;
    • Фарғона вилояти – 1 624 дона;
    • Хоразм вилояти – 1 928 дона;
    • Тошкент шаҳри – 64 779 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда автомобиль таъмирлаш хизматлари нархлари бир йилда 7,8 фоизга ошди.

