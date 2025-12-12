16:10, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қанча электромобиль рўйхатга олинган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда 86,1 мингта электромобиль рўйхатга олинган.
Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 699 дона;
- Андижон вилояти– 1 126 дона;
- Бухоро вилояти – 1 439 дона;
- Жиззах вилояти – 376 дона;
- Қашқадарё вилояти – 1 876 дона;
- Навоий вилояти – 1 250 дона;
- Наманган вилояти – 952 дона;
- Самарқанд вилояти – 2 851 дона;
- Сурхондарё вилояти – 212 дона;
- Сирдарё вилояти – 597 дона;
- Тошкент вилояти – 6 355 дона;
- Фарғона вилояти – 1 624 дона;
- Хоразм вилояти – 1 928 дона;
- Тошкент шаҳри – 64 779 дона.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда автомобиль таъмирлаш хизматлари нархлари бир йилда 7,8 фоизга ошди.