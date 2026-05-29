    Ўзбекистонда “IT Park”ларнинг хизматлар экспорти 191 млн доллардан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–март ойларида Ўзбекистонда “IT Park” иштирокчиларининг хизматлар экспорти ҳажми 191,8 млн АҚШ долларини ташкил этди.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 38,5 млн АҚШ долларига ошган.

    Мазкур даврда “IT Park” иштирокчилари томонидан кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 9,4 трлн сўмга етган. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,8 трлн сўмга кўп.

    Шунингдек, “IT Park” иштирокчилари бўйича барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 500,5 млрд сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 348,9 млрд сўмга ўсган.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 26,3 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
