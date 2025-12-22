OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:10, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокида 17 900 та корхона фаолият юритмоқда.

    хорижий корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан 4 228 таси қўшма, 13 762 таси эса хорижий корхоналардир.

    Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:

    •  савдо соҳасида – 6 403 та;
    •  саноат соҳасида – 3 706 та;
    •  қурилиш соҳасида – 1 389 та;
    •  ахборот ва алоқа соҳасида – 1 377 та;
    •  яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 737 та;
    •  ташиш ва сақлаш соҳасида – 586 та;
    •  қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 447 та;
    •  соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 209 та;
    •  бошқа соҳаларда – 3 046 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида жойлашган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Бизнес Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!