15:10, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокида 17 900 та корхона фаолият юритмоқда.
Шундан 4 228 таси қўшма, 13 762 таси эса хорижий корхоналардир.
Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:
- савдо соҳасида – 6 403 та;
- саноат соҳасида – 3 706 та;
- қурилиш соҳасида – 1 389 та;
- ахборот ва алоқа соҳасида – 1 377 та;
- яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 737 та;
- ташиш ва сақлаш соҳасида – 586 та;
- қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 447 та;
- соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 209 та;
- бошқа соҳаларда – 3 046 та.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида жойлашган.