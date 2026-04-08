Ўзбекистонда ҳарбий хизматни ўтаётган аскарларга ОТМларида масофавий таълим олиш имконияти таклиф этилади
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатнинг мудофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш ва ҳарбий хизматчиларни қўллаб-қувватлаш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири.
Йиғилишда маълум қилинганидек, 2026-2027 ўқув йилидан бошлаб мунтазам ҳарбий хизматдаги аскарлар учун бир қатор имтиёзлар жорий этилади. Уларга Ватан олдидаги бурчларини бажариш билан бирга олий таълим муассасаларига кириш ва масофавий таълим олиш имконияти берилади. Бунинг учун ҳарбий қисмларда тайёргарлик курслари ташкил этилади.
Шунингдек, пуллик асосда ўқиётган аскарларга фоизсиз кредитлар берилади. Университетларга кирганлар ҳарбий кафедралар талабалари билан тенглаштирилади ва ўқишни тугатгандан сўнг “захира лейтенанти” ҳарбий унвонини олади.
Ва ўзини кўрсатган аскарлар, яъни турли танлов ва олимпиадаларда совринли ўринларни эгаллаган ёшлар олий таълим муассасаларига имтиҳонсиз қабул қилинади.
Эслатиб ўтамиз, 4 мартда Ўзбекистон Президенти масъул вазирликка мамлакат мудофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича кўрсатма берган эди.