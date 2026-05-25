    Ўзбекистонда ҳар тўртинчи корхона савдо соҳасида фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 май ҳолатига Ўзбекистонда 580,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:

    • Савдо соҳаси — 158 483 та;
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 127 775 та;
    • Саноат — 61 436 та;
    • Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 32 266 та;
    • Қурилиш — 31 489 та;
    • Ташиш ва сақлаш — 18 123 та;
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар — 14 732 та;
    • Ахборот ва алоқа — 12 750 та;
    • Бошқа соҳалар — 123 797 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 33 та махсус иқтисодий зона, 396 та кичик саноат зонаси, 27 та технопарк, 349 та кластер ҳамда 143 та ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф