Ўзбекистонда ҳар тўртинчи корхона савдо соҳасида фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 май ҳолатига Ўзбекистонда 580,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.
Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:
- Савдо соҳаси — 158 483 та;
- Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 127 775 та;
- Саноат — 61 436 та;
- Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 32 266 та;
- Қурилиш — 31 489 та;
- Ташиш ва сақлаш — 18 123 та;
- Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар — 14 732 та;
- Ахборот ва алоқа — 12 750 та;
- Бошқа соҳалар — 123 797 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 33 та махсус иқтисодий зона, 396 та кичик саноат зонаси, 27 та технопарк, 349 та кластер ҳамда 143 та ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси фаолият юритмоқда.