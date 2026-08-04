KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда ҳар минг нафар аҳолининг қанчаси тадбиркор

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аҳолига 32 та тадбиркорлик субъекти тўғри келади.

    тадбиркорлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри — 50 та;
    • Хоразм вилояти — 46 та;
    • Сирдарё вилояти — 41 та;
    • Навоий вилояти — 38 та;
    • Жиззах вилояти — 35 та;
    • Бухоро вилояти — 35 та;
    • Тошкент вилояти — 33 та;
    • Андижон вилояти — 32 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 30 та;
    • Фарғона вилояти — 27 та;
    • Самарқанд вилояти — 27 та;
    • Қашқадарё вилояти — 26 та;
    • Наманган вилояти — 26 та;
    • Сурхондарё вилояти — 24 та.

    *Рақамлар яхлитланган.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 1 236 126 та кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият кўрсатмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф