Ўзбекистонда ҳар минг нафар аҳолининг қанчаси тадбиркор
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аҳолига 32 та тадбиркорлик субъекти тўғри келади.
Ушбу кўрсаткич ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри — 50 та;
- Хоразм вилояти — 46 та;
- Сирдарё вилояти — 41 та;
- Навоий вилояти — 38 та;
- Жиззах вилояти — 35 та;
- Бухоро вилояти — 35 та;
- Тошкент вилояти — 33 та;
- Андижон вилояти — 32 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси — 30 та;
- Фарғона вилояти — 27 та;
- Самарқанд вилояти — 27 та;
- Қашқадарё вилояти — 26 та;
- Наманган вилояти — 26 та;
- Сурхондарё вилояти — 24 та.
*Рақамлар яхлитланган.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 1 236 126 та кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият кўрсатмоқда.