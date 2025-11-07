19:15, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда электромобиллар импорти 2,5 баробарга ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонга 16 та хорижий давлатдан қиймати 473 млн АҚШ долларига тенг бўлган 40 345 дона электромобиль импорт қилинган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24 140 донага ёки қарийб 2,5 баробарга ошган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп электромобиль етказиб берган давлатлар:
- Хитой – 39 798 дона
- Гонконг – 249 дона
- Корея Республикаси – 165 дона
- Германия – 43 дона
- АҚШ – 25 дона
- Бошқа давлатлар – 65 дона
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистон Республикасида 73,6 мингта электромобиль рўйхатга олинган.