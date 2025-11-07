OZ
    Ўзбекистонда электромобиллар импорти 2,5 баробарга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонга 16 та хорижий давлатдан қиймати 473 млн АҚШ долларига тенг бўлган 40 345 дона электромобиль импорт қилинган.

    электромобиль
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24 140 донага ёки қарийб 2,5 баробарга ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп электромобиль етказиб берган давлатлар:

    •  Хитой – 39 798 дона
    •  Гонконг – 249 дона
    •  Корея Республикаси – 165 дона
    •  Германия – 43 дона
    •  АҚШ – 25 дона
    • Бошқа давлатлар – 65 дона

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистон Республикасида 73,6 мингта электромобиль рўйхатга олинган.

