    Ўзбекистонда БАА капитали иштирокидаги корхоналар сони 421 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда БАА капитали иштирокида жами 421 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 143 таси қўшма ва 278 таси хорижий корхоналардир.

    Улар соҳалар кесимида қуйидагича:

    • Саноат — 132 та
    • Савдо — 106 та
    • Қурилиш — 19 та
    • Ахборот ва алоқа — 44 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 15 та
    • Ташиш ва сақлаш — 23 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 6 та
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 4 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 072 та корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф