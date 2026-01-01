09:14, 01 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда БАА капитали иштирокида 400 дан зиёд корхона фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Бирлашган Араб Амирликлари капитали иштирокида жами 404 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 138 таси қўшма ва 266 таси хорижий корхоналардир.
Мазкур корхоналарнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 297 та
- Тошкент вилояти – 31 та
- Самарқанд вилояти – 17 та
- Фарғона вилояти – 4 та
- Андижон вилояти – 7 та
- Жиззах вилояти – 6 та
- Бухоро вилояти – 6 та
- Наманган вилояти – 6 та
- Хоразм вилояти – 2 та
- Навоий вилояти – 5 та
- Сурхондарё вилояти – 1 та
- Сирдарё вилояти – 10 та
- Қашқадарё вилояти – 4 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 8 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида жами 2 109 та корхоналар фаолият юритмоқда.