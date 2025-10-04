09:31, 04 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда аёлларнинг 93,1 фоизи интернетдан фойдаланади
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотларига асосан, 2025 йилнинг январь-август ойларида Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчи аёллар улуши 93,1 % ни ташкил этди.
Мазкур даврда ушбу кўрсаткич эркакларда 95,3 % қайд этилди.
Ўзбекистонда йиллар кесимида интернетдан фойдаланувчи аёллар улуши:
2021 йил – 72,6 %;
2022 йил – 81 %;
2023 йил – 87,3 %;
2024 йил – 92,4 %;
2025 йил (январь-август) – 93,1 %.
Йиллар кесимида интернетдан фойдаланувчи эркаклар улуши:
2021 йил – 80,6 %;
2022 йил – 86,9 %;
2023 йил – 90,9 %;
2024 йил – 94,2 %;
2025 йил (январь-август) – 95,3 %