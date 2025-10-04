OZ
    Ўзбекистонда аёлларнинг 93,1 фоизи интернетдан фойдаланади

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотларига асосан, 2025 йилнинг январь-август ойларида Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчи аёллар улуши 93,1 % ни ташкил этди.

    интернет
    Фото: freepik

    Мазкур даврда ушбу кўрсаткич эркакларда 95,3 % қайд этилди.

    Ўзбекистонда йиллар кесимида интернетдан фойдаланувчи аёллар улуши: 

    2021 йил – 72,6 %;

    2022 йил – 81 %;

    2023 йил – 87,3 %;

    2024 йил – 92,4 %;

    2025 йил (январь-август) – 93,1 %.

    Йиллар кесимида интернетдан фойдаланувчи эркаклар улуши:

    2021 йил – 80,6 %;

    2022 йил – 86,9 %;

    2023 йил – 90,9 %;

    2024 йил – 94,2 %;

    2025 йил (январь-август) – 95,3 %

