Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали автомобиль йўллари узунлиги 42 054 километрни ташкил этган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,4 фоизга кўпайган.
Қизиқарли таққослаш: бу масофа Ер шарини экватор бўйлаб бир марта тўлиқ айланиб чиқишга етади, ҳатто яна қарийб 2 минг километр йўл ортиб қолади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов ва Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Абдулла Арипов Ақтау шаҳрида Икки томонлама ҳамкорлик бўйича қўшма ҳукуматлараро комиссиянинг 23-йиғилишини ўтказдилар.
Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида хорижий инвестициялар иштирокида 234 та корхона фаолият юритмоқда.