KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда умумий фойдаланишдаги қаттиқ қопламали автомобиль йўллари узунлиги 42 054 километрни ташкил этган.

    йўл
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,4 фоизга кўпайган.

    Қизиқарли таққослаш: бу масофа Ер шарини экватор бўйлаб бир марта тўлиқ айланиб чиқишга етади, ҳатто яна қарийб 2 минг километр йўл ортиб қолади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов ва Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Абдулла Арипов Ақтау шаҳрида Икки томонлама ҳамкорлик бўйича қўшма ҳукуматлараро комиссиянинг 23-йиғилишини ўтказдилар.

    Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида хорижий инвестициялар иштирокида 234 та корхона фаолият юритмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Йўллар Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф