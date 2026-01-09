OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:09, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда АҚШ капитали иштирокида 300 дан зиёд корхона фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Америка Қўшма Штатлари капитали иштирокида жами 336 та корхона фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистон-АҚШ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 146 таси қўшма ва 190 таси хорижий корхоналардир.

    Мазкур корхоналарнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 237 та
    • Тошкент вилояти – 31 та
    • Самарқанд вилояти – 19 та
    • Бухоро вилояти – 8 та
    • Қашқадарё вилояти – 6 та
    • Навоий вилояти – 6 та
    • Фарғона вилояти – 5 та
    • Жиззах вилояти – 5 та
    • Андижон вилояти – 4 та
    • Сирдарё вилояти – 4 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 4 та
    • Наманган вилояти – 3 та
    • Хоразм вилояти – 3 та
    • Сурхондарё вилояти – 1 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Бирлашган Араб Амирликлари капитали иштирокида жами 404 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!