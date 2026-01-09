09:09, 09 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда АҚШ капитали иштирокида 300 дан зиёд корхона фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Америка Қўшма Штатлари капитали иштирокида жами 336 та корхона фаолият юритмоқда.
Улардан 146 таси қўшма ва 190 таси хорижий корхоналардир.
Мазкур корхоналарнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 237 та
- Тошкент вилояти – 31 та
- Самарқанд вилояти – 19 та
- Бухоро вилояти – 8 та
- Қашқадарё вилояти – 6 та
- Навоий вилояти – 6 та
- Фарғона вилояти – 5 та
- Жиззах вилояти – 5 та
- Андижон вилояти – 4 та
- Сирдарё вилояти – 4 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 4 та
- Наманган вилояти – 3 та
- Хоразм вилояти – 3 та
- Сурхондарё вилояти – 1 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Бирлашган Араб Амирликлари капитали иштирокида жами 404 та корхоналар фаолият юритмоқда.