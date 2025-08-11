OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:07, 11 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 441,5 мингтага ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли 4 612,7 мингта автотранспорт воситалари рўйхатга олинган.

    автомобиллар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг асосий қисмини енгил автомобиллар (жамига нисбатан улуши 93 %) ташкил этади.

    2024 йилнинг мос даврига нисбатан автомобиллар сони 441,5 мингтага ошган.

    Жисмоний шахсларга тегишли автотранспорт воситаларининг турлари бўйича сони қуйидагича:

    • енгил автомобиллар – 4 289,0 минг дона
    • юк автомобиллари – 302,6 минг дона
    • микроавтобуслар – 7,7 минг дона
    • махсус транспорт воситалари – 7,3 минг дона
    • автобуслар – 6,1 минг дона

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳолининг доллар сотиш ва сотиб олиш рекорди янгиланганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистон 6 ойда 208,9 млн долларлик ловия экспорт қилганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Транспорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!