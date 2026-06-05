Ўзбекистонда АЭС қурилиши расман бошланди
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилиши расман бошланди ва биринчи реактор учун бетон қуйилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Санкт-Петербургдаги маросимда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия Президенти Владимир Путин иштирок этиб, видеоконференция орқали қурилишни бошлашга рухсат бердилар. Жиззах вилоятидаги тадбирда Uzatom агентлиги директори Азим Аҳмадхўжаев, “Росатом” корпорацияси вакиллари ва МАГАТЭ бош директори Рафаэль Гросси иштирок этди.
“Бугун сизлар тарихий воқеага гувоҳ бўлиб турибсиз. Биз Ўзбекистоннинг технологик, илмий ва саноат ривожланишида янги босқичга қадам қўйдик. Аввало, атом электр станцияси миллий иқтисодиёт учун ишлайди. Ушбу стратегик қарор барқарор ривожланиш учун асос бўлади”, — деди қўшни мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев қурилишни бошлаш маросимида сўзга чиқиб.
Аввалроқ, биз Қозоғистондаги биринчи атом электр стансиясига қанча маблағ сарфланиши ҳақида ёзган эдик.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда атом электр станцияси қуриладиган жойда тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда.
Шунингдек, МАГАТЭ вакиллари атом электр станцияси қурилишининг боришини кузатиш учун бу йил Ўзбекистонга ташриф буюришади.