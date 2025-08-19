16:10, 19 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 91,8 минг дона совиткич ишлаб чиқарилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-июнь ойларида 91,8 минг дона маиший совиткичлар ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 66,1 минг донага ёки 3,6 баробарга ошган.
Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь-июнь):
- 2023 йил – 47,5 минг дона
- 2024 йил – 25,7 минг дона
- 2025 йил – 91,8 минг дона
