OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:40, 29 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 9 ойда 98,5 минг тонна балиқ овланган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 98,5 минг тонна балиқ овланган.

    балиқ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 9,3 фоизга ўсган.

    Ҳудудлар кесимида овланган балиқ ҳажми:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 6,9 минг тонна
    • Андижон вилояти – 10,3 минг тонна
    • Бухоро вилояти – 3,9 минг тонна
    • Жиззах вилояти – 9,6 минг тонна
    • Қашқадарё вилояти – 2 минг тонна
    • Навоий вилояти – 5,6 минг тонна
    • Наманган вилояти – 5,2 минг тонна
    • Самарқанд вилояти – 7,7 минг тонна
    • Сурхондарё вилояти – 3,6 минг тонна
    • Сирдарё вилояти – 6,9 минг тонна
    • Тошкент вилояти – 12,2 минг тонна
    • Фарғона вилояти – 9 минг тонна
    • Хоразм вилояти – 15,5 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 9 ойда 1,5 млн тонна узум етиштирилган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Балиқ Балиқчилик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!