14:40, 29 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 9 ойда 98,5 минг тонна балиқ овланган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 98,5 минг тонна балиқ овланган.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 9,3 фоизга ўсган.
Ҳудудлар кесимида овланган балиқ ҳажми:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 6,9 минг тонна
- Андижон вилояти – 10,3 минг тонна
- Бухоро вилояти – 3,9 минг тонна
- Жиззах вилояти – 9,6 минг тонна
- Қашқадарё вилояти – 2 минг тонна
- Навоий вилояти – 5,6 минг тонна
- Наманган вилояти – 5,2 минг тонна
- Самарқанд вилояти – 7,7 минг тонна
- Сурхондарё вилояти – 3,6 минг тонна
- Сирдарё вилояти – 6,9 минг тонна
- Тошкент вилояти – 12,2 минг тонна
- Фарғона вилояти – 9 минг тонна
- Хоразм вилояти – 15,5 минг тонна
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 9 ойда 1,5 млн тонна узум етиштирилган.