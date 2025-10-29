OZ
Тренд:
    09:08, 29 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 9 ойда 1,5 млн тонна узум етиштирилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қарийб 1,5 млн тонна узум етиштирилган.

    узум
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,7 % га ўсган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган узум ҳажми:

    • Самарқанд вилояти – 567 226 тонна
    • Бухоро вилояти – 184 743 тонна
    • Фарғона вилояти – 150 986 тонна
    • Наманган вилояти – 97 620 тонна
    • Қашқадарё вилояти – 90 277 тонна
    • Сурхондарё вилояти – 84 207 тонна
    • Навоий вилояти – 76 819 тонна
    • Тошкент вилояти – 76 190 тонна
    • Андижон вилояти – 60 283 тонна
    • Хоразм вилояти – 36 150 тонна
    • Жиззах вилояти – 24 584 тонна
    • Сирдарё вилояти – 12 589 тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 6 754 тонна
    • Тошкент шаҳри – 120 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 9 ойда 884,5 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган.

