09:08, 29 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 9 ойда 1,5 млн тонна узум етиштирилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қарийб 1,5 млн тонна узум етиштирилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,7 % га ўсган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган узум ҳажми:
- Самарқанд вилояти – 567 226 тонна
- Бухоро вилояти – 184 743 тонна
- Фарғона вилояти – 150 986 тонна
- Наманган вилояти – 97 620 тонна
- Қашқадарё вилояти – 90 277 тонна
- Сурхондарё вилояти – 84 207 тонна
- Навоий вилояти – 76 819 тонна
- Тошкент вилояти – 76 190 тонна
- Андижон вилояти – 60 283 тонна
- Хоразм вилояти – 36 150 тонна
- Жиззах вилояти – 24 584 тонна
- Сирдарё вилояти – 12 589 тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси – 6 754 тонна
- Тошкент шаҳри – 120 тонна
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 9 ойда 884,5 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган.