KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда 60 ёшдан кейин ота бўлганлар сони 160 нафардан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Ўзбекистонда 60 ёшдан кейин ота бўлганлар сони 160 нафардан ошди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Туғилишлар отанинг ёш гуруҳлари кесимида қуйидагича тақсимланган:

    – 25 ёшгача — 16 398 нафар;

    – 25–39 ёш — 158 984 нафар;

    – 40–59 ёш — 15 542 нафар;

    – 60 ёш ва ундан катталар — 162 нафар, шундан 70 ёш ва ундан ошганлар — 14 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Марказий Осиё хабарлари Демография Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф