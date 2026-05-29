Ўзбекистонда 60 ёшдан кейин ота бўлганлар сони 160 нафардан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Туғилишлар отанинг ёш гуруҳлари кесимида қуйидагича тақсимланган:
– 25 ёшгача — 16 398 нафар;
– 25–39 ёш — 158 984 нафар;
– 40–59 ёш — 15 542 нафар;
– 60 ёш ва ундан катталар — 162 нафар, шундан 70 ёш ва ундан ошганлар — 14 нафар.
