OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:35, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 320 мингдан ортиқ МЧЖ фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 407,9 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда 320 мингдан ортиқ МЧЖ фаолият юритмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 320,9 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 78,7 фоизини ташкил этди.

    Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:

    • Масъулияти чекланган жамият – 320 870 та (78,7 %);
    • Хусусий корхоналар – 46 866 та (11,5 %);
    • Оилавий корхоналар – 36 158 та (8,8 %);
    • Акциядорлик жамияти – 636 та (0,2 %);
    • Бошқалар – 3 320 та (0,8 %).

     Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Шунингдек, Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 18 мингтадан ошди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!