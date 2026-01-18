10:35, 18 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 320 мингдан ортиқ МЧЖ фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 407,9 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.
Улардан 320,9 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 78,7 фоизини ташкил этди.
Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:
- Масъулияти чекланган жамият – 320 870 та (78,7 %);
- Хусусий корхоналар – 46 866 та (11,5 %);
- Оилавий корхоналар – 36 158 та (8,8 %);
- Акциядорлик жамияти – 636 та (0,2 %);
- Бошқалар – 3 320 та (0,8 %).
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Шунингдек, Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 18 мингтадан ошди.