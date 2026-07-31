Ўзбекистонда 1,2 млндан ортиқ кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 1 236 126 та кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият кўрсатмоқда.
Уларнинг таркиби қуйидагича:
- Кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларини қўшган ҳолда) — 526 659 та
- ЯТТ, деҳқон хўжаликлари, ҳунармандлар ва импорт товарлари сотувчилар — 709 467 та
2026 йил январь–июнь ойларида 44 мингта янги кичик корхона ва микрофирма (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) ташкил этилди.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 596,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.
Шунингдек, Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошди.