KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда 1,2 млндан ортиқ кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 1 236 126 та кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият кўрсатмоқда.

    Ўзбекистонда 1,2 млндан ортиқ кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият юритмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг таркиби қуйидагича:

    • Кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларини қўшган ҳолда) — 526 659 та
    • ЯТТ, деҳқон хўжаликлари, ҳунармандлар ва импорт товарлари сотувчилар — 709 467 та

    2026 йил январь–июнь ойларида 44 мингта янги кичик корхона ва микрофирма (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) ташкил этилди.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 596,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.

    Шунингдек, Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошди.

    Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф