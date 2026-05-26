Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига 76 та компьютер тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, 2025 йилда Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига тўғри келадиган шахсий компьютерларнинг ўртача сони 76 донани ташкил этган.
Мазкур кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича:
- 2010 йил – 12 дона;
- 2015 йил – 47 дона;
- 2020 йил – 60 дона;
- 2025 йил – 76 дона.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига тўғри келадиган телевизорлар ўртача сони 178 тани ташкил этди.