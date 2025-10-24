Ўзбекистон U-17 терма жамоаси Кот-д'Ивуардан устун келди
TASHKENT. Kazinform — Футбол бўйича Ўзбекистон U-17 терма жамоаси халқаро ўртоқлик баҳсида Кот-д'Ивуарга қарши баҳс юритди, деб хабар беради Olamsport.com.
Унда Ислом Исмоилов шогирдлари 2:0 ҳисобида зафар қучди. Учрашувнинг 74-дақиқасида Неъматуллоҳ Рустамжонов пенальтини қайтаришга муваффақ бўлди.
Халқаро ўртоқлик учрашуви
Ўзбекистон – Кот-д'Ивуар 2:0
БАА. "Ал Ҳамрия" стадиони
Голлар: Мўминхон Баҳодирхонов 13, Қаҳрамон Турғунов 90+3'
Ўзбекистон: 21.Неъматуллоҳ Рустамжонов, 2.Муҳаммад Ҳакимов (Қаҳрамон Турғунов, 81), 4.Муродов (Ҳожиакбар Юсуфбоев, 66), 5.Мўминхон Баҳодирхонов, 6.Беҳруз Шукуруллаев (Муҳаммад Ҳабибуллаев, 57), 9.Азизбек Эримбетов (Абдусамад Саидов, 66), 11.Нурбек Сарсенбаев (Асилбек Алиев, 46), 14.Муҳаммадали Мусахонов (Беҳруз Саидмуродов, 57), 18.Миразиз Абдукаримов (Абдулмалик Анваров, 57), 22.Жамшидбек Рустамов (Садриддин Ҳасанов, 46), 23.Азизбек Абдумўминов (Сайфиддин Содиқов, 46).
Захира: Иброҳим Шокиров, Баҳодир Избосканов, Хайруллоҳ Эргашев.
