Ўзбекистон тоғларида женьшень етиштириш бўйича тажриба олиб борилади
TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистонда илк бор женьшень етиштирилади. Тажриба кўчатлари Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида ва Қашқадарё тоғ этакларида ташкил этилади.
Ушбу келишувга Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги вакиллари ва Жанубий Кореянинг FDfive компанияси бош директори Чун Хун ўртасида Жанубий Кореянинг Донгтан шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда эришилди.
Музокараларда шўр тупроқларнинг унумдорлигини ошириш ва иқлимга чидамли ва иқтисодий жиҳатдан самарали экинларни жорий этиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Шунингдек, томонлар Ўзбекистонда ширин беда, япон тариғи, итальян райграси, судан ўти, люцерна ва сезбанияни етиштириш истиқболларини ҳам муҳокама қилишди.
Маълумот учун: Женьшень - кўп йиллик доривор ўсимлик бўлиб, асосан Корея, Хитой ҳамда Россиянинг айрим ҳудудларида ўсади. Унинг энг қиммат қисми илдизи ҳисобланади ва 4-6 йилда тўлиқ етилади. Женьшень иммунитетни мустаҳкамлаш, чарчоқни камайтириш, қон айланишини яхшилаш ҳамда организмнинг стрессга чидамлилигини ошириш хусусиятлари билан қадрланади.